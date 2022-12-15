USAID передало навчальним закладам України 5 тисяч ноутбуків

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 5 тисяч ноутбуків для навчальних закладів України.

Про це агентство повідомило у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"USAID доставило 5 тис ноутбуків, безкоштовно наданих HP, Глобальною бізнес-коаліцією за освіту та Microsoft, до навчальних закладів по всій Україні.

Це допоможе учням і студентам продовжувати освіту у воєнний час. Попри жорстокий напад Кремля, молодь України налаштована на суверенне і демократичне майбутнє", - йдеться у повідомленні.

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