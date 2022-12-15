Залужний - Міллі: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця
9 62344
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Про це повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.
Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.
Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України", - розповів Залужний.