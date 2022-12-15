Новини • Війна

Залужний - Міллі: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця

9 62344
Залужний - Міллі: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Утримати рубежі, посилити ППО, створити резерв та підготуватися до нового наступу РФ: Залужний озвучив стратегічні завдання ЗСУ

Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.

Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України", - розповів Залужний.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Такого ворога потрібно не лише бити а й знищити повністю...
  • Serhiy Talatynnik
    Вам Валерій вірю та Воїнам ЗСУ НГУ та військовим підрозділам, а боневтіку та жОПі не вірю чомусь.
  • KosAn30 JT26
    вспоминаю вскукареки и нашей ваты и самих ватных кацапов до 24, что если бы на бамбасе воевала расеюшка за 5 дней до львова дошли бы,а на деле оказалось кококо пукпукпук)клоуны.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини