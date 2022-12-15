Серед умов надання Євросоюзом 18 млрд євро допомоги - дотримання прав опозиції у парламенті та свободи слова в Україні, - Єлісєєв

Європейський Союз готовий надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році за умов дотримання демократичних стандартів, зокрема прав опозиції у парламенті та свободи слова.

Про це заявив відомий український дипломат Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив Єлісєєв, раніше у ЄС так відверто не натякали владі України, що є проблеми з парламентаризмом. Дипломат наголошує – вимоги європейських партнерів цілком легко виконати, і це вкрай важливо для фінансової стійкості України на тлі російської агресії.

"Європейський Союз надає нам потужну фінансову допомогу. Хотів би пригадати 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги, які ЄС має виділити наступного року. Я сподіваюся, що найближчим часом Європейський парламент дасть зелене світло цій допомозі, і з наступного року ми її отримаємо вже на регулярній основі, для цього не потрібні будуть окремі рішення Європейської Ради, як цього року відбувалося. Бо нагадаю, кожні 2-3 місяці Європейська Рада має проходити всі процедури. Зараз це буде робитися швидко і на передбачуваній основі", – пояснив Єлісєєв.

"Ця макрофінансова допомога 18 мільярдів – це дійсно дуже вигідно, дуже дешеві кредити й вигідні. Але не безумовні. Я уважно вивчив регламент, згідно з яким надається ця допомога. Там є поміж традиційних вимог, як повага до верховенства права в Україні, забезпечення прав людини, є нова інновація, якої раніше в умовах Європейського Союзу для надання макрофіну Україні не зустрічав – йдеться про умову існування в Україні багатопартійної парламентської системи. Це зроблено не просто так. Це дуже тонкий, дипломатичний натяк з боку ЄС українському керівництву, що щось не так відбувається в парламентаризмі в Україні", – констатує Єлісєєв.

"Сьогодні по суті парламентська роль опозиції обнулена. ЄС на це звертає увагу", – говорить дипломат.

Зокрема, у документах ЄС щодо виділення макрофіну зазначається, що підтримка в рамках інструменту повинна надаватися за попередньої умови, що Україна продовжує поважати ефективні демократичні механізми та інститути, включаючи багатопартійну парламентську систему і верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини. Ці умови також мають включати зобов’язання щодо посилення економічної ефективності та стійкості країни, бізнес-середовища, сприяння критичній реконструкції та вирішення проблем в енергетичному секторі. Умови повинні доповнюватися суворими вимогами до звітності, спрямованими на забезпечення ефективного, прозорого та підзвітного використання коштів.

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"Звичайно, там є умова, що гроші, які будуть надаватись, мають використовуватися в ефективний, транспарентний спосіб з елементами звітування. Звичайно, там є багато про необхідність створення нормальних бізнес-умов діяльності в державі. Для нас це не проблема виконати. Це якраз ті речі, які ми здатні виконати елементарно. Тут не йдеться про якісь захмарні умови. Це досить поміркована і полегшена програма", – пояснив Єлісєєв.

Він також нагадав, що макрофінансову допомогу Україна отримувала з 2015 року. "Там умови були більш жорсткі, пов’язані з ухваленням непростих, інколи непопулярних рішень. Ті, про які я зараз сказав, лежать на поверхні, про них всі говорять і всі знають. Тому якщо є політична воля, їх можна виконати", – зауважив Єлісєєв.