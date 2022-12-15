Росія попри санкції закупила у західних фірм складники для дронів "Орлан", - Reuters

Посередником виступає компанія Ik Tech, якою володіє громадянин РФ і США Ігор Каждан.

Виробник російських дронів "Орлан-10" купує електроніку в США і Китаї, незважаючи на санкції. Для цього використовується компанія, яка належить громадянину РФ і Штатів. Відповідне розслідування провело видання Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що безпілотники "Орлан-10" збираються переважно з іноземних компонентів. Сюди відноситься продукція різних компаній: європейських STMicroelectronics, NXP Semiconductors, японських Renesas Electronics, Saito Seisakusho і американських Altera, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology.

Виробляє БПЛА компанія "Спеціальний технологічний центр" з Санкт-Петербурга. Вона перебуває під санкціями США з 2016 року за допомогу ГРУ РФ у проведенні радіоелектронної розвідки.

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Посередником для обходу санкцій виступає компанія Ik Tech з США. Власник фірми Ігор Каждан має подвійне громадянство Росії і Штатів, а його друге ім'я – Алекс Стентон. З 2018 по 2021 рік Ik Tech експортувала в РФ товарів на загальну суму $2,2 мільйона. Серед всієї продукції було 1400 процесорних модулів від Gumstix. Деталі такого типу пізніше виявили в "Орлан-10".

Журналісти запросили коментар у виробників комплектуючих. Всі вони відповіли, що суворо дотримуються санкцій і не володіють інформацією про постачання своєї продукції в Росії. А компанія Gumstix пообіцяла провести розслідування з цього приводу.