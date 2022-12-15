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Росія обстріляла енергооб’єкт ДТЕК: його відключили від енергосистеми

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Росія обстріляла енергооб’єкт ДТЕК: його відключили від енергосистеми
Росія вчергове обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго, його відключено від енергосистеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм компанії.

"Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні.

Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.

У вересні-грудні енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 19 терористичних атак росії. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, 3 загинули", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 грудня, повідомлялося, що росіяни завдали ударів по інфраструктурі Харкова та Херсона.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Нащо вам ця інформація? Треба скорегувати наступний удар? Чи просто цікаво? Тим, кому дісталося і так вже знають. Нашо поточнювати?
  • Nobody BecomesSomebody
    можна вже нарештi копати яму i поставити стiни навколо того обладнання? Йiх же так ще декiлька разiв рознесуть, доки у раши закiнчаться 8.000 ракет. 🤔
  • Евгений a08c823d
    навіщо тоді взагалі новини на тему ракетних ударів писати? Кому прилетіло те й так знають, а кому ні - тим і знати не треба
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