У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув подарунок, який начальник поліції привіз з України
За офіційною інформацією МВС Польщі, вибухнув "подарунок з України", за неофіційною інформацією польських ЗМІ – ручний протитанковий гранатомет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"В головній комендатурі поліції вчора в 07:50 (за місцевим часом – ред.) стався вибух. Вибухнув "один з подарунків", який головний комендант поліції отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня. В Україні він зустрічався з керівництвом української поліції і ДСНС", - йдеться в повідомленні МВС Польщі.
Як зазначається, подарунок керівник польської поліції отримав від "одного з керівників українських служб".
В результаті вибуху Шимчик зазнав легких травм і відучора перебуває на огляді в лікарні. Незначних пошкоджень зазнав також цивільний працівник головного управління поліції, але він не потребував стаціонарного лікування. Підкреслюється, що польська сторона вже звернулася до української за відповідними роз'ясненнями.
"Справою від початку займається прокуратура і відповідні служби", - йдеться в повідомленні МВС Польщі.
За неофіційною інформацією польських ЗМІ, "подарунком" був ручний протитанковий гранатомет, ймовірно, типу RGW-90. Він вибухнув у сусідньому кабінеті з тим, де перебував Шимчик. Йдеться про приміщення охорони, де, ймовірно, зберігається зброя. В результаті вибуху стався частковий обвал стелі. Головний польський поліцейський зазнав незначних травм і на декілька годин втратив слух.
"За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався у "засекреченому приміщенні". Причина інциденту не встановлена, але за словами однієї особи, яка має доступ до місця події, з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті", - пише видання Wyborcza, повідомляє "Європейська правда"..
Також видання пише про деталі госпіталізації головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика внаслідок інциденту. Відзначається, що в результаті вибуху комендувач поліції втратив слух, але незабаром він повернувся. Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух.
Слідство у справі веде регіональна прокуратура у Варшаві.