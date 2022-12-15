Новини • Санкції проти Росії

Євросоюз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії

5 66016
Євросоюз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Сьогодні, 15 грудня, посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій.

Про узгодження нового санкційного пакета оголосило чеське головування в Раді ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

До санкційного списку, представленого Європейською комісією 7 грудня, пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує експортувати металопродукцію до країн ЄС в обхід санкцій, заробляючи на свою агресію, – Риженков

Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.

При цьому, винятки щодо експорту продуктів харчування з Росії все ще залишаються в санкційному пакеті, але вони "уточнені таким чином, що кожна держава-член може враховувати інтереси своєї національної безпеки". Зазначимо, що узгодження санкцій блокували Литва та Польща. Причиною такого рішення було те, що кілька країн хотіли скасувати заборону експорту продуктів харчування з країни-агресора. Таким чином Росія могла б знайти шляхи для обходу санкцій.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    Євросоюз нагадю тьотку на кассі:
    - Вам який пакєт?
  • mrSmith
    Імпотенти сцикливі.
    В сраку ***** заглядали і заглядають.
  • Дмитрий Панфилов
    Це не пакет, а кульок якийсь. 😡
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини