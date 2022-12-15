Євросоюз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Сьогодні, 15 грудня, посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій.

Про узгодження нового санкційного пакета оголосило чеське головування в Раді ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

До санкційного списку, представленого Європейською комісією 7 грудня, пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

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Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків та додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, а також підготувала заходи для ускладнення Росії доступу до безпілотників.

При цьому, винятки щодо експорту продуктів харчування з Росії все ще залишаються в санкційному пакеті, але вони "уточнені таким чином, що кожна держава-член може враховувати інтереси своєї національної безпеки". Зазначимо, що узгодження санкцій блокували Литва та Польща. Причиною такого рішення було те, що кілька країн хотіли скасувати заборону експорту продуктів харчування з країни-агресора. Таким чином Росія могла б знайти шляхи для обходу санкцій.