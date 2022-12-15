США розширюють програму підготовки українських військових: будуть навчати маневреному бою, - Пентагон

Речник міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер у четвер анонсував розширення програми підготовки українських військових американською стороною.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"На додачу до навчання спеціальному озброєнню, яке ми вже забезпечуємо для українців, навчання загальновійськовому маневреному бою – це логічний наступний крок у наших постійних зусиллях із підготовки українських військових, які почалися у 2014 році", – сказав Райдер на брифінгу.

За його словами, цей крок також доповнить зусилля партнерів США й аналогічні ініціативи, які вже започаткували Велика Британія, Європейський Союз та інші держави.

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"Навчання cпільним маневрам і загальновійськовому бою буде здійснюватися командуванням армії США в Європі й Африці, командуванням 7-ої армії США та військовими США, що базуються в Німеччині", – додав речник Пентагону.

Пізніше він уточнив, що йдеться про підготовку близько 500 українських військових на місяць.

"Вона (програма), по суті, зосереджена на рівні батальйону. У подальшому ми будемо діяти гнучко й пристосовуватися з огляду на потреби наших українських партнерів і зміни ситуації в Україні", – наголосив Райдер.