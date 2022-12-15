США розширюють програму підготовки українських військових: будуть навчати маневреному бою, - Пентагон
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"На додачу до навчання спеціальному озброєнню, яке ми вже забезпечуємо для українців, навчання загальновійськовому маневреному бою – це логічний наступний крок у наших постійних зусиллях із підготовки українських військових, які почалися у 2014 році", – сказав Райдер на брифінгу.
За його словами, цей крок також доповнить зусилля партнерів США й аналогічні ініціативи, які вже започаткували Велика Британія, Європейський Союз та інші держави.
"Навчання cпільним маневрам і загальновійськовому бою буде здійснюватися командуванням армії США в Європі й Африці, командуванням 7-ої армії США та військовими США, що базуються в Німеччині", – додав речник Пентагону.
Пізніше він уточнив, що йдеться про підготовку близько 500 українських військових на місяць.
"Вона (програма), по суті, зосереджена на рівні батальйону. У подальшому ми будемо діяти гнучко й пристосовуватися з огляду на потреби наших українських партнерів і зміни ситуації в Україні", – наголосив Райдер.