США не дозволять Росії впливати на безпекову допомогу Україні, – Пентагон

США не "дозволять коментарям з Росії диктувати безпекову допомогу", яку адміністрація Байдена надає Україні.

Про це заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

14 грудня посольство Росії у Вашингтоні заявило, що можливе постачання ракетних систем Patriot в Україну "призведе до непередбачуваних наслідків" і загрожуватиме глобальній безпеці.

"Я вважаю іронічним і дуже промовистим те, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда, здійснивши незаконне та неспровоковане вторгнення, навмисно спрямоване на вбивство невинних цивільних осіб, а також руйнує цивільну інфраструктуру, що вони вирішили використовувати такі слова, як провокація, щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів", — сказав Райдер.

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Райдер повторив, що Росія може деескалувати конфлікт будь-якої миті, якщо захоче, але вона вирішила "подвоїти ставку".

"Важливо пам’ятати, що Росія тут є агресором. І коли справа доходить до ескалації, вони могли б деескалувати ситуацію вже сьогодні, вивівши свої сили та врятувавши незліченну кількість невинних життів, але очевидно, що вони вирішили подвоїти ставку", – сказав представник Пентагону.