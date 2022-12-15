Путін переляканий - і це небезпечно, але шансів захопити нас нуль, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін скасував традиційні гарячу лінію та підсумкову пресконференцію через страх.

Про це заявив Олексій Данілов в ефірі телемарафону 15 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Просто він лякається, що в той момент, коли він буде проводити конференцію, десь щось спалахне – якась "бавовна", або щось бабахне. Уявляєте собі, як він буде виглядати, якщо це відбудеться під час його так званого спілкування з народом. Тому, звичайно, він зараз знаходиться у стані переляканої людини.

Це для нас є дуже небезпечним, тому що щур, загнаний у кут, куди його заганяють Збройні сили та усе наше суспільство – всіх тих керманичів, які в Російській Федерації розгорнули війну проти нашого народу, – звичайно, вони зараз будуть чинити опір.

Тому ми до цього готові та розуміємо, що треба робити. Ще раз наголошую, що шансів у цих терористів захопити нашу територію нуль", - заявив Данілов.

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Секретар РНБО також прокоментував жарт депутата Державної думи РФ від Олега Нілова, який пообіцяв "хлопчику Вові з Києва" подарувати на Новий рік ракетний обстріл.

"Це ж не ми казали. Це вони казали. Повірте, будуть. Почекаємо трохи – і все їм буде. Якщо Володя у Москві чекає з Києва ракети, то ми не маємо їм в цьому відмовляти", – сказав Данілов.

"Дві ракети "Нептун" відправили (крейсер) "Москву" навічно (у відомому напрямку. – Ред.) – почекаємо, доки наступні наші ракети відправлять іншу Москву так само навічно", – додав він.