Лідери ЄС засудили агресивну війну РФ проти України та пообіцяли подальшу підтримку

Європейський Союз знову заявляє, що рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України та підтверджує свою повну підтримку української незалежності та суверенітету.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, яка пройшла 15 грудня у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейська рада знову заявляє про своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України. ЄС підтверджує повну підтримку Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід'ємне право України на самооборону від російської агресії", - йдеться у висновках.

У документі також наголошується, що Європейський союз "як і раніше прихильний до надання політичної та військової підтримки" Україна, зокрема, через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС на підтримку України, а також шляхом активізації двосторонньої підтримки, зокрема у посиленні протиповітряної оборони. та допомоги у розмінуванні.

Лідери ЄС констатували, що російська кампанія систематичних ракетних ударів по українських громадянах, цивільних цілях, енергетичній інфраструктурі та інших комунальних послугах, з метою заподіяти "ще більше страждань українському народу, це злочин, який не може бути безкарним". "Це має припинитися. Європейська Рада закликає всіх міжнародних партнерів зробити аналогічні заклики та вплинути на це. Європейська рада також закликає Росію негайно припинити дії, що становлять під загрозу безпеку цивільних ядерних установок і наголошує на повній прихильності Європейського Союзу до підтримки роботи Міжнародного агентства з атомної енергії.

Крім того, лідери повідомили, що Європейський Союз у терміновому порядку активізує надання гуманітарного та цивільного захисту Україні, та сприяння у відновленні критично важливої для України інфраструктури, яка допоможе Україні пережити зиму.

Європейська рада також пропонує Комісії активізувати координацію з європейською промисловістю та міжнародними партнерами для забезпечення сталого постачання пріоритетного обладнання в Україну, такого як мобільні теплові пункти, електрогенератори, електростанції, трансформатори, високовольтне та світлотехнічне обладнання.

Також лідери ЄС запевнили, що "Європейський союз продовжуватиме надавати підтримку переміщеним особам як усередині країни, так і за межами України".

Щодо продовження фінансової підтримки Україні, лідери зазначили, що "Європейський союз, як і раніше, відданий справі надання фінансової допомоги Україні та підтримці її стійкості та довгострокового відновлення". "У цьому контексті Європейський Союз погодився надати Україні допомогу у розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році", - наголошується у документі.