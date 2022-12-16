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Європейська Рада остаточно затвердила 18 млрд євро допомоги для України на 2023 рік

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Європейська Рада остаточно затвердила 18 млрд євро допомоги для України на 2023 рік
Глави держав та урядів країн ЄС остаточно затвердили рішення про виділення для України макрофінансової допомоги (МФД+) на 2023 рік в обсязі 18 мільярдів євро.

Про це під час пресконференції за підсумками Європейської Ради заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Європейський Союз у цьому році підтримав Україну фінансово, з виділенням 19,7 мільярда євро, і, завдяки Чеському головуванню ЄС, наша пропозиція щодо додаткового виділення 18 мільярдів євро у 2023 році була схвалена сьогодні. ЄС перебуває на передовому фронті у підтримці своїх сусідів, як це має бути, і так буде й надалі", - заявила фон дер Ляєн.

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Топ коментарі

  • Инь Янь f32f1b38
    Святкує Європа, та лише в Україні сумно, але не через війну, бо знають українці що все це ******** зелені потвори
  • Герхард
    Дуже сподіваюся, що за кожен зниклий в нікуди євро спитають з ЗЄ особисто.
  • Bob Fayn
    довго той «весь Запад» розкачувався з постачання зброї,і невідомо ще,чи той «весь Запад» зміг би встояти,якби )(уйло напав на них...за скільки часу Европа б лапки склала вгору.і чи захотіла б воювати після пива з ковбасками і відпочинку в крушавелях ,чи лазурному березі.
    За місяць би визвонювали Макрони і Шольци,)(уйлові про капітуляцію.чтоби сохраніть ліцо
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