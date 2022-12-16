В Росії у соцмережах наймають робітників для риття окопів на окупованій території України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як пишуть російські ЗМІ, подібні оголошення з'явилися на сайтах оголошень "Авито", HeadHunter і в соцмережі "Вконтакте".
У вакансіях, розміщених компанією "СтройКом", яка займалася будівництвом Кримського моста, що з'єднує півострів з Росією, пропонується вахтова робота в Токмаку і Бердянську (тимчасово окупована частина Запорізької області) та Луганську. Також аналогічні пропозиції є в Бєлгородській області РФ.
Від претендентів (беруть, в тому числі, осіб з інвалідністю, а досвід – не важливий) вимагається рити окопи і бліндажі, ставити бетонні протитанкові піраміди, встановлювати вагончики. Робота вахтовим методом від 30 до 90 днів. Роботодавець пропонує оплату від 89 до 258 тисяч рублів (від 1,4 до майже 4 тисяч доларів). Проживання робітників організовано в казармах з двоярусними ліжками.
Водночас, зауважують російські ЗМІ, на сайтах з відгуками про роботодавців вже можна знайти безліч негативних коментарів від робітників. Вони скаржаться на погані побутові умови і проживання в армійських наметах, затримки зарплати і неповні її виплати.