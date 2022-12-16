Путін використовує наступ у Донецькій області і масовані ракетні удари по важливих об’єктах інфраструктури, щоб примусити Україну до переговорів, - ISW

Президент Росії Володимир Путін одночасно використовує два військові інструменти для відновлення контролю та отримання великих територіальних поступок від України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, наступальні дії Росії в Донецькій області, особливо навколо Бахмута та в районі Авдіївки, а також кампанія масованих ракетних ударів по найважливішій українській інфраструктурі використовуються для того, щоб створити умови для примусу України до переговорів.

Російські війська посилили свої дії на всій території Донецької області, звільнивши бойову міць після відступу з правого берега Херсонської області.

ISW продовжує вважати, що Путін наказав російським військам завершити захоплення всієї Донецької області, і що нинішні російські наступальні зусилля навколо Бахмута та на заході Донецької області є частиною зусиль щодо виконання цього наказу.

Путін, ймовірно, сподівається, що ці наступальні операції поставлять під загрозу здатність України захищати територію і завдадуть значної шкоди бойовій міці ЗСУ, тому Київ не матиме іншого вибору, окрім як домовитися про припинення вогню, що дасть російським військам час відновити сили для наступного наступу.

Масовані російські ракетні удари по найважливішій інфраструктурі – друга військова спроба РФ змусити Україну здатися чи розпочати переговори на умовах Путіна.

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На думку експертів, ці два військові інструменти не можуть змусити Україну вести переговори. Україна зберегла ініціативу на полі бою після двох послідовних наступальних операцій у Харківській та Херсонській областях.

"Таким чином Путін може створювати умови для третьої, послідовної військової операції на той випадок, якщо ці дві спроби не зможуть забезпечити досягнення цілей шляхом підготовки до нового наступу в Україну взимку 2023 року", - пишуть аналітики.

Як раніше повідомляв ISW, є низка ознак, які дозволяють припустити, що російські сили дійсно можуть готуватися до нової наступальної операції, включаючи перегрупування сил на основних напрямках наступу і перекидання важкої техніки до лінії фронту.

Зима сприятиме українським та російським наступальним операціям, зазначають експерти.

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