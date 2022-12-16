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Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет у $858 млрд, з яких $800 млн передбачені на допомогу Україні

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Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет у $858 млрд, з яких $800 млн передбачені на допомогу Україні
Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Його сума становить 858 млрд доларів, з яких 800 млн доларів передбачені на додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Документ передбачає виділення на оборону на 45 млрд доларів більше, ніж було передбачено у бюджеті адміністрації Байдена. Він отримав у Сенаті двопартійну підтримку більшістю голосів. За бюджет проголосували 83 сенатори, проти - 11

Бюджет включає такі статті витрат:

  • 317,3 млрд доларів на експлуатацію та технічне обслуговування (включно з оборотними коштами);
  • 174,5 млрд доларів на утримання військового персоналу;
  • 161,3 млрд доларів на військові закупівлі;
  • 138,6 млрд доларів на дослідження та розробки;
  • 30,5 млрд доларів на діяльність у галузі атомної енергії;
  • 16,5 млрд доларів на військове будівництво та сімейне житло.

У проєкті оборонного бюджету, зокрема, передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування Росії в Європі, а також додаткові 800 млн доларів на допомогу Україні. Також там зафіксовано продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Також читайте: Палата представників США підтримала оборонний бюджет із щонайменше $800 млн для України

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Топ коментарі

  • Виктор Павлов 986ba9d7
    Меньше 1% на Украину....так и воюем со второй армией мирамира с помощью всего НАТА.
  • kalinichenko 1871
    Вы ошиблись аж двумя нулями. Разница в 1000 раз.
  • kalinichenko 1871
    Не понимаю где они физически успевают потратить почти триллион долларов на армию, это блин годовой бюджет половины европейских стран вместе взятых.
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