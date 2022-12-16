У районі Токмака ЗСУ знищили до 10 одиниць військової техніки, приблизно 180 окупантів поранено, у місті працюють російські мобільні крематорії, - Генштаб

Окупанти зазнали значних втрат у Токмаку, там використовують мобільні крематорії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 16 грудня щодо російського вторгнення.

"За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак", - йдеться в повідомленні.

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