Російські війська вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Нікопольщині
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На Нікопольщині вся ніч минула під загрозою артобстрілу.
Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупаційні війська ударили по Марганецькій громаді. Накрили її вогнем з важкої артилерії. Люди вціліли.
Наслідки обстрілу з’ясовуються", - йдеться в поваідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч минула з тривогою, але без атак, і на цю хвилину спокійно.