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Російські війська вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Нікопольщині

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Російські війська вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Нікопольщині
На Нікопольщині вся ніч минула під загрозою артобстрілу.

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська ударили по Марганецькій громаді. Накрили її вогнем з важкої артилерії. Люди вціліли.

Наслідки обстрілу з’ясовуються", - йдеться в поваідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч минула з тривогою, але без атак, і на цю хвилину спокійно.

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