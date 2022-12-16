За минулу добу росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини, ще 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Окупаційні війська РФ за минулу добу вбили 7 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 15 грудня стало відомо про 7 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 2 у Бахмуті, 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Яру, 1 у Білій Горі та 1 у Роздолівці.
Ще 7 людей в області зазнали поранень ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.