Російських військовослужбовців строкової служби агітують підписувати контракти, щоб перекрити втрати, - Генштаб

В Росії продовжують агітувати військовослужбовців підписувати контракти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 16 грудня щодо російського вторгнення.

"З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що, зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу.

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