Глава МЗС Литви Ландсбергіс про санкції: Сумно, що довелося витратити стільки часу на обговорення поступок

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що під час узгодження дев’ятого пакету санкцій проти Росії країни ЄС витратили багато часу на обговорення поступок.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"9-й пакет санкцій був упущеною можливістю. Сумно, що нам довелося витратити стільки часу на обговорення поступок, а не жорсткіших санкцій", - наголосив він.

За словами Ландсбергіса, Польщі та Литві вдалося забезпечити, щоб лазівки були закрито.

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