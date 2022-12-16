Росіяни щойно завдали мінімум 3-х ударів по Харківщині, - ОВА
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Російські загарбники завдали мінімум трьох ударів по Харківщині.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно окупанти нанесли як мінімум три удари. Просимо жителів не ігнорувати сигнали тривоги!" - йдеться в повідомленні.
Він додав, що рашисти вдарили по критичній інфраструктурі.
Мер Ігор Терехов зазначив, що можуть бути проблеми з електроенергією.
Синєгубов повідомив, що є влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо без постраждалих.