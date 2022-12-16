449 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській – 34", - йдеться в повідомленні.
Так, стало відомо, про загибель 14 грудня двох хлопчиків 14 та 17 років біля м. Торецьк Донецької області. Вони підірвалися на протитанковій міні.
12 грудня внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон зазнали поранень двоє дітей 6 та 10 років.
15 грудня внаслідок обстрілу військами РФ м. Марганець Дніпропетровської області зазнала поранення 16-річна дівчина.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.