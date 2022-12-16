449 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 16 грудня 2022 року більш ніж 1308 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 449 дітей загинуло та понад 859 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській – 34", - йдеться в повідомленні.



Так, стало відомо, про загибель 14 грудня двох хлопчиків 14 та 17 років біля м. Торецьк Донецької області. Вони підірвалися на протитанковій міні.



12 грудня внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон зазнали поранень двоє дітей 6 та 10 років.



15 грудня внаслідок обстрілу військами РФ м. Марганець Дніпропетровської області зазнала поранення 16-річна дівчина.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 447 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні, - Офіс генпрокурора