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Через російську масовану ракетну атаку у Сумській області відсутнє електропостачання, у Кіровоградській та Черкаській застосовані спеціальні графіки аварійних відключень

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Через російську масовану ракетну атаку у Сумській області відсутнє електропостачання, у Кіровоградській та Черкаській застосовані спеціальні графіки аварійних відключень
Через російську масовану ракетну атаку енергетики працюють на убезпечення головних інфраструктурних об’єктів у Кіровоградській, Сумській та Черкаській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали голів ОВА.

У Кіровоградській області через російську масовану ракетну атаку застосовані спеціальні графіки вимкнення електроенергії. 

"Енергетики працюють на убезпечення головних інфраструктурних об’єктів. Тому маємо обмеження світла поза графіками", - повідомив голова ОВА Андрій Райкович

"Через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання", - зазначив голова Сумської області Дмитро Живицький.

У Черкаській області,  за розпорядженням "Укренерго",  застосовані спеціальні графіки аварійних відключень, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

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