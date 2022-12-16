Через російську масовану ракетну атаку у Сумській області відсутнє електропостачання, у Кіровоградській та Черкаській застосовані спеціальні графіки аварійних відключень

Через російську масовану ракетну атаку енергетики працюють на убезпечення головних інфраструктурних об’єктів у Кіровоградській, Сумській та Черкаській областях.