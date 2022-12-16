Новини • Війна

У Запорізькій області близько 15 "прильотів", - ОВА (оновлено)

11 15410
У Запорізькій області близько 15 "прильотів", - ОВА (оновлено)
Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог наносить ракетні удари. Залишайтеся в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, завдано близько 12 ударів.

Пізніше голова ОВА Старух пізніше заявив: "Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Топ коментарі

  • Anton Oliinyk
    всеодно русня буде смоктать!
    електрика є, опалення є, життя продовжується
  • FT FT
    Походу Запорожье обстреливают ракетами С-300. Пока не отгоним рашистов от наших городов на расстояние полета ракет они жизни нам не дадут.
  • Огусто
    ППЦь вас криють. То нас (Миколаїв) утюжили, особливо вночі), поки Херсон не забрали. Були спроби з Каховки дістати, щось навіть виходило, але відповідь не забарилась. Розвалили ті установки. А ваш напрямок на часі самий гострий. Орки те знають і валять. При чому, тупо валять, не військовим, а по громадянським, по підприємствам. Чи то така у них стратегія, чи то у них такі точні ракети. У нас розвалили усі заводи, підприємства, дуже багато будинків порушино.
    ОРКИ - суки!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини