У Запорізькій області близько 15 "прильотів", - ОВА (оновлено)
11 15410
Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог наносить ракетні удари. Залишайтеся в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.
За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, завдано близько 12 ударів.
Пізніше голова ОВА Старух пізніше заявив: "Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури".