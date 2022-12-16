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Укріплення, які Росія будує на сході, в сучасних війнах є малоефективними, - британська розвідка

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Укріплення, які Росія будує на сході, в сучасних війнах є малоефективними, - британська розвідка
Російські військові продовжують будувати оборонні укріплення уздовж лінії фронту, які за своїми характеристиками практично не змінилися з часів Другої світової війни і в сучасних умовах мають сумнівну ефективність.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 16 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Як свідчать супутникові знімки, зазначає розвідка, останніми тижнями РФ продовжує будувати масштабні укріплення уздовж лінії фронту, віддаючи особливий пріоритет району Сватового.

"Ці конструкції відповідають традиційним військовим планам спорудження окопів, які практично не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, найімовірніше, будуть вразливими для точних ударів сучасною зброєю", – зазначає розвідка.

На думку аналітиків, будівництво укріплень – ще одне свідчення того, що Росія переходить до позиційної війни.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Кацапам залишилося тільки зірочки на пірамідки причепити і написати, скільки чмобиків під кожною лежить.
  • Аллоизий No4
    Они их лепят не для войны, а для запудривания мозгов своему лохторату. Ясен пень, что в рашу никто не попрется.
  • Alexey Prus 9f3d4003
    то вони собі ями риють та надробні памятнички ставлять
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