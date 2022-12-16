Минулої доби росіяни 30 разів обстріляли територію Херсонщини

15 грудня російські загарбники 30 разів обстріляли з артилерії, РСЗВ та мінометів територію Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тelegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича

"Ворог атакував житлові квартали Херсона. Поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, житлові будинки, маршрутний транспорт, пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби через російські обстріли 4 людей загинули, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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