Низка залізничних дільниць у кількох областях України знеструмлена через пошкодження енергетичної інфраструктури, - "Укрзалізниця"
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Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.
Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.
"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах.
Посадка та висадка триває через підземні переходи", - йдеться в повідомленні.