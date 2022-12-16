Низка залізничних дільниць у кількох областях України знеструмлена через пошкодження енергетичної інфраструктури, - "Укрзалізниця"

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах.



Посадка та висадка триває через підземні переходи", - йдеться в повідомленні.

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