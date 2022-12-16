Пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України через російські обстріли, - Галущенко

Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.

Про це очільник Міненерго Герман Галущенко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються.

Можливо падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аарійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - зазначив міністр.

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