У мешканців Кременчука Полтавської області зникло опалення
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Внаслідок масованого ракетного удару окупантів 16 грудня у Кременчуці Полтавської області зникло не тільки електропостачання, а й теплопостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міського голови Кременчука Віталія Малецького.
"Через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення! Обов’язково закрийте усі вікна, та проведіть усі можливі заходи для збереження тепла в приміщеннях", - йдеться в повідомленні.
Також місцеві мешканці повідомляють про відсутність води.