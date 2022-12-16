Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 97,2 тис. осіб (+680 за добу), 2980 танків, 1946 артсистеми, 5952 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 16 грудня становлять приблизно 97 270 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати російських окупантів з 24 лютого орієнтовно становлять:

особового складу - близько 97270 (+680) осіб ліквідовано,

танків - 2980 (+5) од,

бойових броньованих машин - 5952 (+6) од,

артилерійських систем - 1946 (+3) од,

РСЗВ - 410 (+4) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од,

спеціальна техніка - 172 (+0).

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