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Російський розвідувальний літак А-50У підняли у повітря у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

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Російський розвідувальний літак А-50У підняли у повітря у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"
Вранці 16 грудня під час масованого ракетного удару по Україні на території Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак А-50У. Згодом відбувся зліт винищувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Мачулищі. Зліт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстр. номером RF-93966", - йдеться в повідомленні.

Буквально за ДРЛО з аеродрому Барановичі злетів винищувач. Потім повідомили про зліт штурмовика Су-25 з Ліди.

"Припускаємо, що літаки в Ліді підіймають через зліт ДРЛО А-50 і ракетний обстріл України з самого ранку. Ряд телеграм-каналів також вже пишуть про зльоти в РБ МіГ-31К ВКС РФ, але вони ще не злетіли. Слідкуємо", - повідомили в моніторинговій групі. .

Близько 10.25 з Мачулищ злетів Міг-31К ВКС Росії. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", яка здатна обходити українські системи ППО. Також зафіксовано зліт винищувача з Барановичів.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    непогано було би його приземлити так щоб з екіпажем і покидьками на аеродромі
  • Тарас Петренко 23a9f892
    *****, почему *********** аэродромы еще есть?! Ну достаем же, не дают амеры стрелять, так ******* точками и смерчами! Больницы там - ладно. Но военную-то инфраструктуру почему не трогаем???
  • Огусто
    Так бачили ж, що в білорусі збирається ця уся гидота; що з кінжалами, що розвідники. Треба було як в Енгельсі, та Рязані... "ой, а шо сі трапилось". ТО не ми.
    Бо будуть суки так і ґужувати далі.
    Хоча, нашим військовим видніше. Дай їм Бог сили та наснаги.
    Вірю в ЗСУ!
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