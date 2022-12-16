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По всій Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла через "прильоти" в енергооб’єкти, - ОП

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По всій Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла через "прильоти" в енергооб’єкти, - ОП
По всій території України запроваджено екстрені аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла.

Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання.

ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Alex Smith bb5fe51c
    Надо было вчера побольше ******* на весь мир,что все АЭС на ходу. Прям приглашения для свинособак. Мудаки зелёные.
  • Макс Полиграф
    "И был бы Порошенко, то же бы напал" - только к тому моменту у Украины было бы овер-доуя ракет на 800 км, и нападение захлебнулось бы очень быстро!
  • Robert Bodnar
    Чому це повідомляє не Укренерго, а підзаборна шавка якась?.. Набиває собі ваги?..
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