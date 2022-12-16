По всій Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла через "прильоти" в енергооб’єкти, - ОП
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По всій території України запроваджено екстрені аварійні відключення світла.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла.
Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання.
ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань", - йдеться в повідомленні.