У Дніпрі через знеструмлення не працює наземний електротранспорт, а станції метро функціонують як укриття

У Дніпрі через знеструмлення, спричинене ракетною атакою з боку РФ, не працює метро наземний електротранспорт. Станції метро функціонують як укриття.