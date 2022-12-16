Відомо про проліт над Україною понад 60 ракет, - Повітряні сили
13 96232
Російські загарбники випустили ракети різних типів, щоб розосередити увагу ППО.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені з літаків Ту-95 - це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуск "калібрів" з Чорного моря. Маємо запуски ракет С-300, також робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу МіГ-31К - носіїв "Кинжалів", - сказав він.
За словами Ігната, росіяни хотіли розосередити увагу ППО.
"Хотіли ввести нас в певну напругу, щоб якомога більше ракет вразили свої цілі. Працювали Су-35 ракетами Х-59", - додав він.