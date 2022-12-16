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Відомо про проліт над Україною понад 60 ракет, - Повітряні сили

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Відомо про проліт над Україною понад 60 ракет, - Повітряні сили
Російські загарбники випустили ракети різних типів, щоб розосередити увагу ППО.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі є дані про понад 60 ракет, які летіли по території України. Випущені з літаків Ту-95 - це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуск  "калібрів" з Чорного моря. Маємо запуски ракет С-300, також робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу МіГ-31К - носіїв "Кинжалів", - сказав він.

За словами Ігната, росіяни хотіли розосередити увагу ППО.

"Хотіли ввести нас в певну напругу, щоб якомога більше ракет вразили свої цілі. Працювали Су-35 ракетами Х-59", - додав він.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ніскільки, бо влада заморозила всі ракетні програми і сьогодні робить вигляд, що нічого не сталося, що ми не мали такої можливості робити "Грім 2" і "Нептуни", щоб не злітали їхні літаки і не виходили в море ракетоносці. Зато які кьові були асфальтні дороги? І не пишіть, що не на часі, все на часі і все це привело до цих ракетних обстрілів, бо ми тільки збиваємо і то тим, що нам дали друзі із Заходу.
  • Alex Dev d4763325
    успокойся уже, пво постоянно меняет свое местоположение.
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    0 ракет у Украины нет, Гром закрыли и стали укладывать асфальт.
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