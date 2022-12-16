Вранці 16 грудня росіяни обстріляли житловий масив Херсону, загинула людина

У Херсоні через ворожий обстріл в одній з квартир багатоповерхівки загинула людина.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, рано-вранці 16 грудня російські військові вчергове здійснили обстріл житлових масивів у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу відбулося загоряння декількох квартир у багатоповерховому будинку.

Після поборення вогню в одній із квартир виявили загиблого. Трьом мешканцям надали медичну допомогу у зв"язку з отруєнням продуктами горіння, травмами та опіками різного ступеня, інформують в обласній прокуратурі.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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