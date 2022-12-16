На визволені та прифронтові території міжнародними організаціями направлено 400 перших генераторів, - Мінреінтеграції

Україна потребує безпрецедентної кількості генераторів та обігрівачів. Йдеться про кілька тисяч буржуйок і генераторів різної потужності. Особливо важливо забезпечити опалювальними приладами мешканців прифронтових територій і щойно деокупованих населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.



На нарадах Коордштабу з відновлення ДОТ під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук з представниками міжнародних організацій - Товариства Червоного Хреста України, UNICEF, IOM, OCHA, UNHCR посадовиця закликала долучитися до надання допомоги українцям.



Наразі здійснюються перші поставки генераторів до тих регіонів, ситуація в яких потребує негайного реагування. Вже передано близько 400 генераторів до лікарень, місць компактного проживання внутрішніх переселенців і пунктів обігріву. Ще тисячі пристроїв закуповуються й найближчим часом будуть відправлені в Україну.



Насамперед генератори доставляються до критично важливих об’єктів і пунктів обігріву, де люди можуть зігрітися у випадку відключення будинків від систем опалення чи електропостачання.

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