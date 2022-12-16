Путін планує відвідати Білорусь 19 грудня

Президента Росії Володимира Путіна чекають з візитом у Мінську наступного понеділка, 19 грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого".

Путін має прибути до Мінська з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участю всіх міністрів, після того - зустріч Лукашенка й Путіна сам на сам, далі - пресконференція.

Як зазначають, вони планують "обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм", зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.

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