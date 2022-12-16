Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 50 "прильотів", - Держприкордонслужба

Учора, 15 грудня, російські окупаційні війська вчергове обстрілював прикордоння Сумської області із мінометів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У другій половині дня рашисти двічі накривали територію Краснопільської громади з мінометів калібру 82-мм, загалом пролунало понад чотири десятки вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Вязове.

Також під мінометним вогнем опинилася й територія Миропільської громади, ворог з російського населеного пункту Горналь випустив з десяток мін калібру 120-мм", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обох випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

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