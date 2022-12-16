Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже в Україні, - посол США Брінк
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Перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов в Україну.
Про це у Twitter повідомила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов - Україна переможе", - зазначила вона.