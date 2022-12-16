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Під Маріуполем ворожий БТР в’їхав у стовп, троє росіян загинули, - Андрющенко

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Під Маріуполем ворожий БТР в’їхав у стовп, троє росіян загинули, - Андрющенко
У захопленому російськими військовими селищі Урзуф під Маріуполем ворожий БТР в’їхав у стовп, у результаті чого троє загарбників загинули, ще п’ять травмувалися.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора по дорозі з полігону підготовки мобілізованих в районі с. Бабах-Тарама БТР окупантів на в’їзді в селище Урзуф встромився в стовп, а потім в бетонну зупинку транспорту. Після першого удару в стовп десяток окупантів на броні злетіло під колеса, та продовжуючи рух, бронемашина їх переїхала. Троє загинуло на місці, ще мінімум п’ять потрапили в шпиталь", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що причина того, що трапилося, банальна - п’яний водій.

"Молодці. Алкогольні диверсанти Маріупольського району працюють", - додав радник мера.

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Топ коментарі

  • эманюэль
    Перетворилися у хороших росіян
  • Палиця Василь
    от і *****!
  • Алекс Скела
    Стовпу опупаційною владою висловлено підозру за відверто русофобську позицію.
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