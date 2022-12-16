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Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів прямують із затримками, - "Укрзалізниця"

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Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів прямують із затримками, - "Укрзалізниця"
Уже 17 поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримками на понад 30 хвилин через спричинені ворогом знеструмлення.

Про це в телеграмі повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, в "Укрзалізниці" наголосили:

  • жоден поїзд далекого сполучення не скасовано;
  • як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу — довеземо наступним із тим же квитком;
  • резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках;
  • вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях;
  • усі "Фортеці незламності" в готовності!

Затримуються такі потяги:

  • №45/46 Ужгород — Харків +1:46;
  • №111/112 Київ — Ізюм +1:40;
  • №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;
  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;
  • №21/22 Трускавець — Харків +1:17;
  • №707/708 Київ — Чернігів +1:17;
  • №15/16 Рахів — Харків +1:15;
  • №93/94 Хелм — Харків +1:15;
  • №131/132 Дніпро — Львів +1:13;
  • №119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;
  • №721/722 Київ — Харків +1:10;
  • №731/732 Київ — Дніпро +1:07;
  • №725/726 Харків — Київ +1:07;
  • №715/716 Перемишль — Київ +1:01.

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин.

Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости триває.

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