Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів прямують із затримками, - "Укрзалізниця"

Уже 17 поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримками на понад 30 хвилин через спричинені ворогом знеструмлення.

Про це в телеграмі повідомляє "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, в "Укрзалізниці" наголосили:

жоден поїзд далекого сполучення не скасовано;

як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу — довеземо наступним із тим же квитком;

резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках;

вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях;

усі "Фортеці незламності" в готовності!

Затримуються такі потяги:

№45/46 Ужгород — Харків +1:46;

№111/112 Київ — Ізюм +1:40;

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;

№21/22 Трускавець — Харків +1:17;

№707/708 Київ — Чернігів +1:17;

№15/16 Рахів — Харків +1:15;

№93/94 Хелм — Харків +1:15;

№131/132 Дніпро — Львів +1:13;

№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;

№721/722 Київ — Харків +1:10;

№731/732 Київ — Дніпро +1:07;

№725/726 Харків — Київ +1:07;

№715/716 Перемишль — Київ +1:01.

По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин.



Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости триває.

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