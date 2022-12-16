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Росія може використати мобілізованих для нових наступальних дій на Україну, - ГУР МО

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Росія може використати мобілізованих для нових наступальних дій на Україну, - ГУР МО
Через проведену в РФ повноцінну мобілізацію Україна має бути готова до будь-яких дій з боку країни-агресора.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проведена в РФ не часткова, а повноцінна мобілізація дає додаткові людські ресурси, які використовуватимуть як гарматне м’ясо", - пояснив він.

Тому подальші наступальні дії з використанням нового резерву мобілізованих можливі.

"Ми маємо справу з чисельною армією держави-агресора і терориста. Тому маємо бути готові", - сказав Юсов.

Ударами по енергетичній і критичній цивільній інфраструктурі ворог намагається компенсувати успіхи ЗСУ та провали свого повномасштабного наступу. Крім того, ці терористичні акти могли б, на його думку, схилити Україну до якихось перемовин на умовах окупантів.

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Топ коментарі

  • Марта Шепель
    Ну просто таки змістовний заголовок публікації. А для чого ж ще їх призивали? Невже повітрям подихати у зимових таборах?
  • Прощай немытая раССея
  • Vitalii abad93bd
    регулярні війська перебиті весна-літо. Нам потрібно більше дальньобійної зброї для знищення їхнього тилу.
    Без паніки !!!!! ЗСУ - СИЛА. Але треба трохи часу.
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