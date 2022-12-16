Відповіддю на кожну атаку РФ проти України має бути поставка важкої техніки, - Кулеба
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Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів поставити Україні важке озброєння у відповідь на російські обстріли.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"На кожну російську ракету чи безпілотник, націлені на Україну та українців, має бути поставлена гаубиця в Україну, танк - Україні, бронемашина - Україні. Це фактично припинило б російський терор проти України та відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами", - наголосив міністр.