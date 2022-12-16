"Укроборонпром" і Шведська асоціація безпеки та оборонної промисловості домовився про співпрацю

Концерн "Укроборонпром" та Шведська асоціація безпеки та оборонної промисловості (SOFF) уклали угоду про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому, передає Цензор.НЕТ.

Предметом угоди є співробітництво в галузі оборонного виробництва, досліджень та розробок.

До складу асоціації входить 180 компаній-членів. Усі вони спеціалізуються на кіберзахисті, цивільному захисті та оборонних проєктах.

Асоціація підтримує тісний діалог та співпрацює з урядом і збройними силами Швеції та сприятиме залученню урядових структур до налагодження двостороннього співробітництва та торгівлі в оборонній сфері, заявляють в "Укроборонпром"і.

Це вже 27-ма міжнародна угода, укладена "Укроборонпромом" із країнами-партнерами за час повномасштабного вторгнення.

Довідка: The Swedish Security and Defence Industry Association (SOFT) об'єднує компанії безпеки у Швеції, а також скандинавські та європейські організації. Асоціація представляє шведську область безпеки та оборони в ASD (Асоціація аерокосмічної та оборонної промисловості Європи), NIAG/PfP (Промислова консультативна група НАТО/Партнерство заради миру) та є представником від Шведської національної асоціації оборонної промисловості (NDIA) в ЄС (Європейська оборонна асоціація) та в організації Північного оборонного співробітництва (NORDEFCO).

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