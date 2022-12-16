У зоні відповідальності ОК "Південь" збито 11 російських ракет
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Сили протиповітряної оборони збили 11 ракет над Вінниччиною, Одещиною та Миколаївщиною.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради із посиланням на дані ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Під час масованої ракетної атаки в зоні нашої відповідальності спроби ворога атакувати об’єкти критичної та цивільної інфраструктури було відбито - знищено 11 ракет.
В небі над Вінничиною мобільною вогневою групою та силами ПВК "Центр" знищено 6 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555.
Над Херсонщиною і Миколаївщиною силами ПВК "Південь" знищено 3 та 2 ракети типу "Калібр", відповідно", - йдеться в повідомленні.