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У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від "Голосу" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

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У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від "Голосу" Юрчишин. ДОКУМЕНТ
У МО України, МВС та СБУ не знають де проходить військову службу народний депутат Верховної Ради VIII та IV скликань та ексмер Харкова МП Михайло Добкін.

Про це повідомив народний депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин із посиланням на відповідні запити, інформує Цензор.НЕТ.

"У жовтні в інфопросторі почали з’являтися світлини, де проросійський політик Михайло Добкін буцімто воює на стороні України. 
Вирішив це перевірити. У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули. Про це я дізнався з відповідей на мої депутатські звернення", - йдеться у повідомленні.

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У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від Голосу Юрчишин 01
У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від Голосу Юрчишин 02
У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від Голосу Юрчишин 03

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Как где? Батальон "Монако" В одном взводе с братанами Суркисами
  • littwa
    Може треба спитать у міністерства оборони рф?
  • Алекс Скела
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