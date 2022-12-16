FIFA відхилила прохання Зеленського поділитися посланням миру на фіналі ЧС, - CNN
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Прохання президента Володимира Зеленського поділитися посланням про мир у всьому світі перед початком фіналу Чемпіонату світу з футболу в неділю було відхилено ФІФА.
Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, в Офісі Президента запропонували, щоб глава держави з'явився по відеозв'язку на стадіоні в Катарі напередодні гри і були здивовані негативною відповіддю.
"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело.
Переговори між Україною та ФІФА ще нібито тривають.