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FIFA відхилила прохання Зеленського поділитися посланням миру на фіналі ЧС, - CNN

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FIFA відхилила прохання Зеленського поділитися посланням миру на фіналі ЧС, - CNN
Прохання президента Володимира Зеленського поділитися посланням про мир у всьому світі перед початком фіналу Чемпіонату світу з футболу в неділю було відхилено ФІФА.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, в Офісі Президента запропонували, щоб глава держави з'явився по відеозв'язку на стадіоні в Катарі напередодні гри і були здивовані негативною відповіддю.

"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага", - сказало джерело.

Переговори між Україною та ФІФА ще нібито тривають.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Что удивляет? Эти ушлепки сидят на подсосе у плешивого.
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    FIFA це така ж сама корумпована клоака, як і ООН, Червоний хрест, ОБСЄ, гемнесті інтернешнл і т.д.
    Але що відхилила може й до кращого, бо зелене "послання миру" немає нічого спільного з нашою перемогою.
  • Перехватчик




    Владимир Матов

    @1964Matov

    ·

    2 ч

    Все, кто радуется и ликует по поводу очередного ракетного обстрела гражданской инфраструктуры и жилых кварталов в Украине не должны будут быть удивлены, когда ответка прилетит в их города и веси. А она прилетит обязательно. Готовьтесь радоваться, уроды.
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