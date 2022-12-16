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Силами ППО сьогодні було знищено 60 російських ракет, всього окупанти випустили 76, - Залужний

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Силами ППО сьогодні було знищено 60 російських ракет, всього окупанти випустили 76, - Залужний
Силами протиповітряної оборони 16 грудня збито 60 російських ракет.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет.

Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю", - йдеться в повідомленні.

Водночас Командування Повітряних сил повідомило, що особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

"Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата "Адмірал Макаров" з акваторії Чорного моря.

Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35.

Під час масованого обстрілу у небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".

Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 – близько 27 пусків", - додали у Командуванні.

Читайте: У зоні відповідальності ОК "Південь" збито 11 російських ракет

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Топ коментарі

  • FT FT
    Такое дело не пойдет игра в одни ворота. Даже 10-20% долетевших до цели ракет не в нашу пользу. Нужно бить в ответ по рашистам, а лучше превентивно. Или у нас то были два последних ударных беспилотника? Интересно какая у рашистов будет суматоха когда одновременно с их атакой мы выпустим по ним дроны-камикадзе и ракеты. Может даст Бог они в суматохе посбивают и свои самолеты подумав что ето наши ракеты.
  • ViktorXP
    збили 79%.
  • Валентина Саюн c856325a
    Так, добрий результат.
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