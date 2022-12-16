Новини • Агресія Росії проти України

Прем’єр Індії Моді закликав російського диктатора Путіна до "діалогу та дипломатії"

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Прем’єр Індії Моді закликав російського диктатора Путіна до "діалогу та дипломатії"
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що діалог та дипломатія щодо України це "єдиний спосіб".

Про це повідомляє індійська агенція ANI, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Індії Моді у п'ятницю, 16 грудня, поговорив з президентом Росії Путіним телефоном та повторив свій заклик до діалогу та дипломатії як "єдиного шляху вперед" у війні Росії проти України.

"У контексті тривалого конфлікту в Україні прем'єр-міністр знову закликав до діалогу та дипломатії", - цитує агенція заяву офісу Моді.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії відмовився від традиційної передноворічної зустрічі з президентом Росії. Моді скасував зустріч після того, як російський диктатор пригрозив застосувати ядерну зброю у війні проти України.

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Топ коментарі

  • дератизатор
    Нах*й діалоги з п*дарасами!
    Хіба-шо тільки про капітуляцію, виплату репарацій і вибір стадіону де цих гандонів повісять у прямому ефірі....
  • Stanislav Bryzhyk
    Який умнічка! Цей далай-лама **** однією рукою закликає, а іншою за бзцінь скуповує нафту й газ фашиста. І ще величезне питання, чи не допомагає фашисту закуповувати підсанкційні технології.

    Дід мороз ****, щоб тебе **** яловичиною годували через шоколадне око, лицемір нікчемний.
  • Дмитро Карпенко
    Треба закликати до виводу російських військ з України. А не до діалогу.
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