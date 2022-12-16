Новини • Санкції проти Росії

Євросоюз погодив 9-й пакет санкцій проти Росії

6 51916
Євросоюз погодив 9-й пакет санкцій проти Росії
Євросоюз погодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю домовленості щодо дев'ятого пакета санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину", - йдеться в повідомленні.

За її словами, новий пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

Перший заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів, що обмеження стосуються 168 організацій, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ. Всього зараз під санкціями перебуває 410 організацій.

"Ми також розширюємо заборони на інвестиції в російський енергетичний та гірничодобувний сектори", - зазначив він.

Також читайте: У ЄС планують налагодити спільну закупівлю зброї в межах блоку

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    15 карбованців заробив, пригожинцю. Тримай
  • Линкин Парк
    9 пакет должен выглядеть как : Масштабная бомбардировка терораССее странами НАТО. Недопроект раССея - должен быть закрыт НАВСЕГДА. сРана андрофагов и березовых обезьян, сРана из зазеркалья, срана - вотчина сатаны и филиал ада на Земле не имеет права на существование...
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Та ці їхні санкції для х...уйла, як мертвому припарка, досить гратись, краще би давали зброю. А то хочуть щоб і Україна не зникла, і кривавий урод лишився "со своим лицом".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини