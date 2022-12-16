Євросоюз погодив 9-й пакет санкцій проти Росії
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
"Я вітаю домовленості щодо дев'ятого пакета санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину", - йдеться в повідомленні.
За її словами, новий пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.
Перший заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів, що обмеження стосуються 168 організацій, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ. Всього зараз під санкціями перебуває 410 організацій.
"Ми також розширюємо заборони на інвестиції в російський енергетичний та гірничодобувний сектори", - зазначив він.